Bollicinevip.com - Shaila Gatta dimagrita dopo il GF, parla lei: “Le parole fanno più male di quanto si possa immaginare”

Come stail Grande Fratello? L’ex gieffina rompe il silenzio sui socialsta soffrendo, cosa ha detto a chi la attacca duramente sui socialsta vivendo momenti molto delicatila sua partecipazione al Grande Fratello, in molti continuano ad attaccarla duramente per aver lasciato Lorenzo Spolverato durante la finale del reality.Sono in molti a pensare che sembrava proprio un’altra persona mentre faceva il discorso di addio all’ex gieffino e sono convinti che sia stata influenzatail reality, anche se lei ha più volte negato precisando che quella di mettere fine alla relazione con Lorenzo è stata una sua scelta.Storia Ig di(Screen Ig stories @shaylinka)Leggere continue critiche, polemiche e attacchi nei suoi confronti la sta facendo soffrire moltissimo, infatti non rompe spesso il silenzio sui social.