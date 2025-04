Ilgiorno.it - Sgariboldi, l’impresa audace: “Il torneo? Elegante e pure pop”

Monza – Benvenuti nell’élite del tennis. A Monza è iniziata la settimana dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25, sulla terra rossa del circolo Villa Reale Tennis. Dietro le quinte delc’è una squadra di appassionati, imprenditori che in meno di tre mesi hanno reso possibile realizzare un sogno che Monza inseguiva da anni. Qualcuno di loro si definisce “tennista della domenica“. Mentre Davide, general manager di EuroItalia, title sponsor delche tennista è? “Anche io sono un tennista della domenica, purtroppo, però la passione per questo evento ci ha completamente coinvolti e siamo onorati di poter partecipare e sostenere il. Noi siamo una famiglia di Monza, mio padre ha avviato l’attività 47 anni fa e siamo sempre stati qui anche come azienda. Qualche anno fa abbiamo rilevato il marchio Atkinsons, uno dei tre al mondo con più di 200 anni di storia e dunque c’è un bellissimo connubio tra il mondoe di grande stile del tennis con quello che è il profumo di Atkinsons, che 200 anni fa proponeva delle formulazioni di profumi ai reali.