Iltempo.it - Sfilata “MICROTRAME DI VITA, DALLA CELLULA AL TESSUTO” dell'Istituto Superiore Leon Battista Alberti di Roma

L'dipresenta un'importante iniziativa di solidarietà: unadi beneficenza che si terrà il 10 aprile presso lo spazio culturale “La Vaccheria” nel Municipio IX. L'evento, patrocinato dal Comune di, avrà come obiettivo il sostegno alla ricerca scientifica e l'acquisto di macchinari per la fondazione Bambino Gesù di. "Questo evento è un esempio di come la moda possa essere un potente strumento di solidarietà e impegno sociale", ha dichiarato Mariano Angelucci, consigliere diCapitale e presidentea Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali. "La città diè orgogliosa di supportare iniziative che uniscono cultura, arte, sostegno alla ricerca e che testimoniano il grande cuore dei nostri giovani. Inoltre, organizzare eventi di questo tipo in location prestigiosea nostra città offre agli studenti l'opportunità di esprimersi in contesti istituzionali di grande rilievo, contribuendo a valorizzare il loro talento e a farli entrare in contatto con realtà di alto livello”.