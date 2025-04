Sfide chiavi segrete e televoto | il nuovo game show di Ilary Blasi

nuovo reality game che ha già catturato l’attenzione di molti. Condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione di Francesca Barra e Luca Tommassini, il programma vede protagoniste 8 coppie legate da vincoli di affetto, amicizia o parentela. Queste coppie saranno messe alla prova non solo nelle loro abilità fisiche e mentali, ma anche nella loro capacità di collaborare e mantenere un forte legame sotto pressione.Il premio finale è decisamente allettante: un milione di euro. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, i partecipanti dovranno affrontare una serie di prove sia in diretta durante il prime time che registrate in esterna durante la settimana. Tutto.tv - Sfide, chiavi segrete e televoto: il nuovo game show di Ilary Blasi Leggi su Tutto.tv Siete pronti a immergervi in un’avventura che mette alla prova mente, corpo e cuore? The Couple – Una vittoria per due debutta su Canale 5, promettendo emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Il format del programma“The Couple – Una vittoria per due” è ilrealityche ha già catturato l’attenzione di molti. Condotto da, con la collaborazione di Francesca Barra e Luca Tommassini, il programma vede protagoniste 8 coppie legate da vincoli di affetto, amicizia o parentela. Queste coppie saranno messe alla prova non solo nelle loro abilità fisiche e mentali, ma anche nella loro capacità di collaborare e mantenere un forte lesotto pressione.Il premio finale è decisamente allettante: un milione di euro. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, i partecipanti dovranno affrontare una serie di prove sia in diretta durante il prime time che registrate in esterna durante la settimana.

