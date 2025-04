Ilrestodelcarlino.it - Settemila per Vivicittà. Una festa di colori, messaggi e musica. Trionfano Bressi e Boni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è un successo mondiale e. Reggio Emilia è il suo leader: ieri si è corsa infatti in 39 città italiane e tre all’estero, la manizione voluta da Uisp, quest’anno dedicata al tema della pace. Ebbene, nella conta complessiva dei 45mila presenti nel mondo, Reggio fa la parte del leone con 7mila concorrenti. Una giornata splendida, con, musiche edi speranza per un futuro di pace. Questi sono stati i caratteri distintivi e i temi della 41ª edizione di, una grandemolto sentita da tutti i partecipanti. La manizione ha debuttato ufficialmente sabato pomeriggio con i giochi per i bambini in piazza della Vittoria, ma la mattina di ieri è stata davvero coinvolgente. C’erano i competitivi e anche loro hanno voluto distinguersi, perché due reggiani veraci hanno vinto la prova di 10 chilometri, Barbarae Roberto: la portadella Self Montanari e Gruzza ha vinto nettamente in 36’17’’, che è il miglior tempo di tutte le 42 gare disputate in contemporanea.