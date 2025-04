Sette vittime e otto feriti

Tre morti e 7 feriti in un incidente stradale nel Siracusano.

Terribile incidente sulla Statale 194, tre morti e sette feriti.

Taiwan, forte esplosione in un centro commerciale: almeno 4 morti e 8 feriti in ospedale. Indagine sulle cause.

Scoppia un incendio in una casa di riposo a Belgrado: 8 persone morte e 7 feriti.

Messico, sparatoria in un bar, almeno 10 morti e 7 feriti.

Un italo-israeliano tra le 7 vittime dell'attentato a Jaffa. Attacco alla stazione dei bus di Beershova, un morto e 7 feriti.