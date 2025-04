Ilgiorno.it - Sesto, muoversi green. Torna il servizio sharing di biciclette e monopattini

Leggi su Ilgiorno.it

Il Comune ci riprova. Dopo il flop di cinque anni fa, l’Amministrazione ritenta l’attivazione, in via sperimentale, deldi mobilityconelettrici. "In questa prima fase, ilverrà monitorato per valutare il suo impatto sulla mobilità locale - spiegano da piazza della Resistenza -. L’obiettivo è quello di promuovere gli spostamenti sostenibili, ridurre il traffico veicolare e i problemi legati ai parcheggi, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento". Già nel 2020 si era provata la strada di unper l’utilizzo dielettrici in città, prevedendo una flotta da 60 a 250 mezzi e di sette zone di sosta-ricarica (le tre fermate della metropolitana, piazza Resistenza, viale Edison/Università, piazza Trento e Trieste, via Picardi/Montegrappa).