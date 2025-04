Serie D | Ospitaletto in vetta Folgore Caratese insegue a tre punti

Serie D tiene botta l'Ospitaletto in testa alla graduatoria dopo aver espugnato di misura la Dossenina nella partita contro il Fanfulla. Per gli orange bresciani match winner a 4' minuti dalla conclusione del tempo regolamentare è stato Mozzanica, con conseguente tripudio anche in panchina dove per l'occasione c'era Antonio Giosa al posto dello squalificato Andrea Quaresmini. A tre lunghezze continua l'inseguimento imperterrita la Folgore Caratese, che ha avuto gioco facile con il Crema, superato tra le mura amiche con il punteggio di 4 a 1. Per i biancoazzurri a segno con una doppietta uno dei maggiori talenti della categoria, il fantasista Ferrandino, in rete al 10' del primo tempo e al 20' della ripresa. Le altre marcature sono state di Cocola al 36' della prima frazione e di Maspero al 5' di recupero dopo il 90'.

