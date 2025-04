Sport.quotidiano.net - Serie D: Città di Varese pareggia, Vogherese sconfitta nel girone A

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una torna a muovere la classifica dopo due passi falsi, l’altra mastica amaro dopo una lungautile. Giornata agrodolce perdinelA diD. La prima riscatta il doppio stop con Nova Romentin e Lavagnese uscendo dal terreno del Chieri con il punteggio di 2-2. La compagine di Roberto Floris staziona così al quarto posto con 57 punti in compagnia del Ligorna e ancora in piena zona playoff. Al 3’ il Chieri si porta in vantaggio per merito di Ribaudo che infila Piras con un tiro di destro. Il Cdv si riporta in carreggiata al 13’ grazie a Valagussa che raccoglie una sfera ben protetta da Banfi. I padroni di casa ritornano a fare la voce grossa al 33’ con un tiro di Henry che ribadisce in rete una respinta della difesa biancorossa su precedente tiro di Edera.