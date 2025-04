Serie C il Volley Napoli continua a sognare i playoff

Volley Napoli, invece, sabato 12 aprile sfideranno ASD Pallavolo Pozzuoli, che domina il campionato a quota 52 punti. Un'importante vittoria in trasferta per le azzurre di mister Mariano Catelli, che contro la Volley World trovano uno 0-3 che le porta a quota 37 punti in classifica. Diciotto partite giocate ed un .

Serie C, tre punti in casa per il Volley Napoli contro il Molinari: l’analisi del mister - Le ragazze del Volley Napoli hanno risposto con una pronta reazione nella gara di sabato 15 marzo contro Molinari. Dopo lo sconforto del punto perso nella scorsa partita in casa, le ragazze del Volley ... (2anews.it)

Serie C, tre punti in casa per il Volley Napoli contro il Molinari - Dopo lo sconforto del punto perso nella scorsa partita in casa, le ragazze del Volley Napoli hanno risposto con una pronta reazione nella gara di sabato 15 marzo contro Molinari. 3-0 secco, che ... (napolivillage.com)

Vittoria convincente per ADJ Volley Napoli, 3 punti in trasferta contro Vitolo Volley - Le ragazze del Volley Napoli portano a casa tre punti vincendo per 1-3 contro la formazione del Vitolo Volley. (2anews.it)