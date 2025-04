Serie B ufficiale | la Salernitana esonera Breda ecco il favorito come quarto allenatore della stagione

Serie B possono cambiare allenatore. Beppe Iachini ha dato la propria disponibilità alla Sampdoria (terzultima in classifica. Leggi su Calciomercato.com Due squadre diB possono cambiare. Beppe Iachini ha dato la propria disponibilità alla Sampdoria (terzultima in classifica.

Serie B: Salernitana e Sampdoria verso il quarto allenatore della stagione, ecco i favoriti. Juve Stabia - Salernitana (1-0) Serie B 2024. ?? Salernitana, non solo Breda: anche Valentini in bilico! Le ultime sul doppio esonero e il sostituto. Salernitana, Danilo Iervolino vuole la salvezza: ricco premio in caso di permanenza in Serie B. Serie B LIVE: nel pomeriggio cinque gare tra cui il Pisa, chiude Juve Stabia-Salernitana. Serie B, cadono Reggiana, Brescia e Pisa. La Juve Stabia batte la Salernitana. Ne parlano su altre fonti

Salernitana, Breda esonerato: Pasquale Marino è il nuovo allenatore - Cambio di guida tecnica in casa granata: l'ex Ternana paga a caro prezzo la sconfitta di misura incassata a Castellammare contro la Juve Stabia ... (corrieredellosport.it)

Salernitana, passi avanti per Marino. Iachini aspetta la Sampdoria - Il principale indiziato per sostituirlo è Pasquale Marino, per cui nella notte tra domenica e lunedì sono stati fatti dei passi in avanti concreti. L’ex Bari, infatti, ha dato piena disponibilità sin ... (gianlucadimarzio.com)

Salernitana, capolinea Breda: ecco i tre nomi per il nuovo allenatore - Riflettere, prego. La Salernitana ha allungato le valutazioni a stamattina: Iervolino e Milan vogliono cambiare l'allenatore, ma come sostituto di Breda cercano l'alternativa ... (ilmattino.it)