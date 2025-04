Serie B Redel Viola sciupa l' occasione e scivola a Bari | pesante disco rosso

Redel Reggio Calabria sciupa l’occasione di raggiungere il secondo posto in classifica, cede il passo contro un Bari già matematicamente ultimo nel raggruppamento e fuori da ogni logica di qualificazione. Reggiotoday.it - Serie B, Redel Viola sciupa l'occasione e scivola a Bari: pesante disco rosso Leggi su Reggiotoday.it Il girone del Play In Gold si dimostra sempre più equilibrato e difficile da codificare. LaReggio Calabrial’di raggiungere il secondo posto in classifica, cede il passo contro ungià matematicamente ultimo nel raggruppamento e fuori da ogni logica di qualificazione.

