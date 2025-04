Serie B il City Sports Catania perde di misura contro il GPadel Torino

misura per il City Sports Catania contro il forte GPadel Torino, che si è imposto per 2-1 nella 4^ giornata del campionato di Serie B, espugnando il campo etneo. Con questa gara si conclude il primo ciclo di incontri, segnato da due sconfitte interne – entrambe per 2-1 – e da una. Cataniatoday.it - Serie B, il City Sports Catania perde di misura contro il GPadel Torino Leggi su Cataniatoday.it Sconfitta diper ilil forte, che si è imposto per 2-1 nella 4^ giornata del campionato diB, espugnando il campo etneo. Con questa gara si conclude il primo ciclo di incontri, segnato da due sconfitte interne – entrambe per 2-1 – e da una.

Serie B, il City Sports Catania perde di misura contro il GPadel Torino. Serie B, il City Sports Catania perde di misura contro il GPadel Torino. Serie B di padel: ci siamo. Padel, City Sports annuncia due novità in vista del debutto in Serie B. Su SudSPORT gli spadisti del Cus ai mondiali di Wuxi e prima vittoria in B del padel City Sports Catania. Padel, il City Sports Catania conquista la prima storica vittoria in serie B. Ne parlano su altre fonti

Serie B, il City Sports Catania perde di misura contro il GPadel Torino - (cataniatoday.it)

Padel, il City Sports Catania conquista la prima storica vittoria in serie B - (cataniatoday.it)

City Sports Catania pronto per lo storico esordio nella serie B di padel - Cresce l'attesa per il debutto del City Sports Catania nel campionato di serie B di padel. Domenica, alle ore 11, il club etneo ospiterà lo Sporting Padel Sassari sui campi della struttura di via ... (today.it)