Serie A la classifica aggiornata dopo la 31ª giornata | Inter resta il +3!

giornata complessa, l’Inter mantiene il +3 sul Napoli secondo nella classifica di Serie A! L’1-1 di stasera dei partenopei a Bologna permette di far rimanere tutto invariato, con una partita in meno da giocare da qui alla fine del campionato.Serie A 2024-2025 – 31ª giornataGenoa-Udinese 1-0 77? ZanoliMonza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? VojvodaParma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. Thuram (I), 60? Bernabé, 69? OndrejkaMilan-Fiorentina 2-2 7? aut. Thiaw (F), 10? Kean (F), 23? Abraham, 64? JovicLecce-Venezia 1-1 50? aut. Gallo (V), 65? BaschirottoEmpoli-Cagliari 0-0Torino-Verona 1-1 64? Sarr (V), 67? ElmasAtalanta-Lazio 0-1 54? IsaksenRoma-Juventus 1-1 40? Locatelli (J), 49? ShomurodovBologna-Napoli 1-1 18? Zambo Anguissa (N), 64? Ndoyeclassifica Serie AInter 68Napoli 65Atalanta 58Bologna 57Juventus 56Lazio 55Roma 53Fiorentina 52Milan 48Torino 40Udinese 40Genoa 38Como 33Verona 31Cagliari 30Parma 27Lecce 26Empoli 24Venezia 21Monza 15PROSSIMO TURNOTRENTADUESIMA giornata Serie AUdinese-Milan venerdì 11 aprile ore 20. Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 31ª giornata: Inter, resta il +3! Leggi su Inter-news.it Al termine di unacomplessa, l’mantiene il +3 sul Napoli secondo nelladiA! L’1-1 di stasera dei partenopei a Bologna permette di far rimanere tutto invariato, con una partita in meno da giocare da qui alla fine del campionato.A 2024-2025 – 31ªGenoa-Udinese 1-0 77? ZanoliMonza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? VojvodaParma-2-2 15? Darmian (I), 45? M. Thuram (I), 60? Bernabé, 69? OndrejkaMilan-Fiorentina 2-2 7? aut. Thiaw (F), 10? Kean (F), 23? Abraham, 64? JovicLecce-Venezia 1-1 50? aut. Gallo (V), 65? BaschirottoEmpoli-Cagliari 0-0Torino-Verona 1-1 64? Sarr (V), 67? ElmasAtalanta-Lazio 0-1 54? IsaksenRoma-Juventus 1-1 40? Locatelli (J), 49? ShomurodovBologna-Napoli 1-1 18? Zambo Anguissa (N), 64? Ndoye68Napoli 65Atalanta 58Bologna 57Juventus 56Lazio 55Roma 53Fiorentina 52Milan 48Torino 40Udinese 40Genoa 38Como 33Verona 31Cagliari 30Parma 27Lecce 26Empoli 24Venezia 21Monza 15PROSSIMO TURNOTRENTADUESIMAAUdinese-Milan venerdì 11 aprile ore 20.

