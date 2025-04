Serie A in lutto l’ex calciatore colpito da un malore improvviso

Serie A. Jorge Bolívar, ex calciatore colombiano, è morto all’età di 47 anni, stroncato da un malore improvviso durante una festa. Bolívar aveva avuto una carriera importante che l’ha portato anche in Italia. Nel nostro Paese ha indossato le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena, dove ha lasciato un ricordo indelebile per le sue qualità tecniche e il suo impegno in campo. I dettagli dell’accaduto. (.)Serie A in lutto, la triste notiziaLa drammatica notizia è stata resa nota in diretta TV durante la partita tra Junior e Medellín su Win Sports, e in pochi istanti ha fatto il giro del mondo. Jorge Bolívar, un nome che ha lasciato un’impronta indelebile anche in Italia, dove ha incantato con le sue prestazioni in diverse squadre, è scomparso. Tvzap.it - Serie A in lutto, l’ex calciatore colpito da un malore improvviso Leggi su Tvzap.it Il mondo del calcio piange la perdita di uno dei suoi ex campioni diA. Jorge Bolívar, excolombiano, è morto all’età di 47 anni, stroncato da undurante una festa. Bolívar aveva avuto una carriera importante che l’ha portato anche in Italia. Nel nostro Paese ha indossato le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena, dove ha lasciato un ricordo indelebile per le sue qualità tecniche e il suo impegno in campo. I dettagli dell’accaduto. (.)A in, la triste notiziaLa drammatica notizia è stata resa nota in diretta TV durante la partita tra Junior e Medellín su Win Sports, e in pochi istanti ha fatto il giro del mondo. Jorge Bolívar, un nome che ha lasciato un’impronta indelebile anche in Italia, dove ha incantato con le sue prestazioni in diverse squadre, è scomparso.

