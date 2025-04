Tempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear5 perde lo scontro diretto ae vede complicarsi (di molto) il cammino verso i play-out.IL MATCH – Scarpitti deve rinunciare a Marchesano e Glielmi torna titolare tra i pali con Josema, Titon, Lolo Suazo e De Crescenzo a completare il quartetto di movimento. Pronti-via e subito due clamorose occasioni per Titon: in entrambe le circostanze attento Caio. Il match si sblocca al 6? con Lucho grazie anche ad una deviazione. Titon ci prova ancora a scardinare la porta di Caio ma poco dopo arriva il raddoppio locale con una sfortunata autorete di Glielmi su un corner di Canal. Ilnon si scompone ed accorcia le distanze subito con un gran gol di Colletta ed impatta con Lolo Suazo ad una manciata di secondi dal termine del primo tempo.

Anteprima24.it - Serie A, Benevento 5 sconfitto a Manfredonia: strada in salita per i playout

