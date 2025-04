Sequestro area del Memoriale a Ventotene la Formia Rifiuti Zero | Il sindaco accusa noi ma la colpa è sua

Sequestro dell'area Memoriale del Confino a Ventotene da parte dei Carabinieri e le dichiarazioni del sindaco Carmine Caputo, ora è la Formia Rifiuti Zero, tramite il suo Amministratore delegato Raffaele Rizzo a parlare della situazione, sottolieando le difficoltà comunicative con il. Latinatoday.it - Sequestro area del Memoriale a Ventotene, la Formia Rifiuti Zero: "Il sindaco accusa noi, ma la colpa è sua" Leggi su Latinatoday.it Dopo ildell'del Confino ada parte dei Carabinieri e le dichiarazioni delCarmine Caputo, ora è la, tramite il suo Amministratore delegato Raffaele Rizzo a parlare della situazione, sottolieando le difficoltà comunicative con il.

Sequestro discarica vicino 'Memoriale del confino' a Ventotene - I carabinieri del comando Stazione di Ventotene, in collaborazione con quelli del Nucleo forestale di Latina, hanno individuato una discarica abusiva di rifiuti a cielo aperto, per un totale di circa ... (msn.com)

Sequestro a Ventotene, il sindaco: “Inadempienze della raccolta rifiuti” - In merito al sequestro dell’area comunale situata in prossimità del Memoriale del Confino, dove i Carabinieri della Stazione di Ventotene, in ... (h24notizie.com)

Scoperta una discarica abusiva a Ventotene: sequestro vicino al Memoriale del Confino - Scoperta una discarica abusiva nei pressi del Memoriale del Confino a Ventotene: carabinieri e Nucleo forestale avviano indagini per tutelare il patrimonio storico e combattere l'abbandono di rifiuti. (gaeta.it)