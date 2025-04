Ilgiorno.it - “Sentinelle” a Gorgonzola: “Troppi quartieri scoperti”

(Milano) – «Molte zone cittadine ancora scoperte», nuovi gruppi cercansi per il controllo del vicinato. Un incontro pubblico la prossima settimana e un appello per rilanciare il servizio e rimpinguare la schiera dei volontari, «sono risorse importanti - così il comandante della polizia locale Antonio Pierni - e hanno saputo sinora instaurare un’attività corretta di segnalazione». Il punto della situazione sul controllo del vicinato gorgonzolese, e le info per aderire alla nascita di nuovi gruppi, saranno al centro di una riunione già promossa per mercoledì sera. L’esperienza, in città, è partita nel 2019. Erano quattro, sino a un anno fa, i gruppi operativi: via Emilia Romagna, vie Piemonte e Lombardia, Corte dei Chiosi-Kennedy e via Dante. Uno è venuto meno, e restano comunque molte le zone non monitorate.