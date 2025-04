Ilfattoquotidiano.it - “Sembravo venire dal paese dei balocchi, poi ho scoperto tante cose di me. Adesso a 18 anni so cosa farò”: Luk3 parla dopo l’eliminazione ad Amici 24

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un po’ a sorpresa nell’ultimo appuntamento di “di Maria De Filippi” ad uscire di scena è stato il can. Uno dei favoriti alla Finalissima di maggio, nonché amatissimo dalle ragazzine per il suo volto acqua e sapone, non ce l’ha fatta. Il cansi è sfogato in un lungo pianto liberatorio,ndo con la De Filippi, ringraziando tutti per la sua esperienza dentro la scuola più famosa d’Italia. Qualche ora, al ritorno a casa a Sant’Agata Dei Goti (provincia di Benevento), Luck3 ha affidato sul suo profilo Instagram qualche parola di commento.“Sono felice perché a 18so giàper tutta la vita. – ha dichiarato – Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio. Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza che mi accompagnerà per sempre.