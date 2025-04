Sport.quotidiano.net - Sella Cento sfiora l'impresa ma APU Udine trionfa 72-69

69APU72: Davis 21, Benvenuti 15, Devoe 13, Sperduto 7, Berdini 6, Alessandrini 5, Nobile 2 Tanfoglio, Graziani, Tamani, Moretti. All. Di Paolantonio.APU: Hickey 19, Johnson 18, Alibegovic 10, Ikangi 9, Caroti 7, Pullazi 5, Matteo Da Ros 4, Bruttini, Ambrosin, Pepe, Agostini. All. Vertemati.Arbitri: Foti, Chersicla e Di Martino.Note: parziali 20-13; 31-36; 48-52. Ci va soltanto vicino, a quello che sarebbe stato il colpaccio per definizione della stagione. E invece ladeve arrendersi alla capolista, cinica e vittoriosa per una questione di dettagli, dopo che i ragazzi di Di Paolantonio erano rientrati di forza in volata, mettendo paura ad una corazzata, di nome e di fatto. Oltre al danno, la seconda sconfitta consecutiva (la quarta in casa di fila, dove i biancorossi sono a secco da due mesi), anche la beffa, rappresentata dai risultati poco clementi che sono arrivati dagli altri campi, dove vincono sia Cremona che Livorno, con il vantaggio sui playout che di conseguenza si assottiglia (+2).