Sei Ventures in crowdfunding per rilanciare centri minori raccolti 80mila euro in 48 ore

euro in 48 ore è un grande attestato di fiducia. Sei Ventures, startup impegnata nella valorizzazione delle aree interne italiane, ci è riuscita, superando l’obiettivo minimo della sua seconda campagna di equity crowdfunding, fissato a 50 mila euro. Il progetto è online su Wearestarting e punta ora al traguardo .L'articolo Sei Ventures in crowdfunding per rilanciare centri minori, raccolti 80mila euro in 48 ore proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestioneFiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno”Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali”Sardegna, Muscas (Confapi Donna): “Frantumato tetto di cristallo, ora via muro imprese-burocrazia”Turismo: AlUla presenta ‘Forever Revitalising’, prima campagna di promozione globale Leggi su .com (Adnkronos) – Raccogliere oltre 80 milain 48 ore è un grande attestato di fiducia. Sei, startup impegnata nella valorizzazione delle aree interne italiane, ci è riuscita, superando l’obiettivo minimo della sua seconda campagna di equity, fissato a 50 mila. Il progetto è online su Wearestarting e punta ora al traguardo .L'articolo Seiinperin 48 ore proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestioneFiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno”Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali”Sardegna, Muscas (Confapi Donna): “Frantumato tetto di cristallo, ora via muro imprese-burocrazia”Turismo: AlUla presenta ‘Forever Revitalising’, prima campagna di promozione globale

Sei Ventures in crowdfunding per rilanciare centri minori, raccolti 80mila euro in 48 ore. Sei Ventures in crowdfunding per rilanciare centri minori, raccolti 80mila euro in 48 ore. The Couple, al via stasera 7 aprile: tutto quello che c’è da sapere. EI Ventures in crowdfunding per rilanciare i centri minori: raccolti 80mila in 48 ore. indigo.ai punta sulla voce e presenta una nuova funzionalità per migliorare la comunicazione tra aziende e consumatori. Imprese&Mercati Archivi - Pagina 2558 di 2558. Ne parlano su altre fonti

Sei Ventures in crowdfunding per rilanciare centri minori, raccolti 80mila euro in 48 ore - (Adnkronos) - Raccogliere oltre 80 mila euro in 48 ore è un grande attestato di fiducia. Sei Ventures, startup impegnata nella valorizzazione delle aree interne italiane, ci è riuscita, superando l’ob ... (msn.com)