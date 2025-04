Gqitalia.it - Sei ricerche sul design

Leggi su Gqitalia.it

Da quando ho fondato la mia agenzia, P:S, quindici anni fa, la settimana del Salone è il momento in cui il lavoro di un anno trova uno dei suoi massimi compimenti. Moltissimi progetti.er pazzeschi. E poi Milano, la mia città. LaWeek è una creatura gigantesca che si espande su tutto il territorio, e oltre.Per chi viene da fuori – i visitatori, ma anche ier – può essere un’esperienza faticosa e disorientante. Il mio obiettivo è creare una piattaforma che tenga insieme le grandi realtà e i marchi di nicchia, in modo che il tutto sia più della somma delle singole parti. È un esercizio di equilibrio, in cui i protagonisti sono comunque sempre i progetti, nella loro unicità e spettacolarità.Anche quest’anno il mio mantra personale è stato la ricerca, di progetti nuovi o riscoperti, di luoghi segreti o ritrovati, dier emergenti o che si rimettono in gioco su linguaggi nuovi.