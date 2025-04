Segretario Tesoro Usa | Trump pronto a negoziare sui dazi

Segretario del Tesoro Scott Bessent, che insieme a Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, è stato incaricato delle negoziazioni sui dazi con il Giappone, ha dichiarato che Donald Trump è pronto a negoziare. Lo riporta il New York Times. Bessent ha detto di aver suggerito ai Paesi colpiti di "mantenere la calma". Non solo. “A un certo punto, il presidente Trump sarà pronto a negoziare". I commenti contraddicono un'intervista di questa mattina di Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca. Bessent: “dazi punto di partenza per negoziare” Gli Stati Uniti hanno imposto il livello massimo di dazi sulle merci importate, ma le autorità sperano di ridurlo attraverso negoziati con i partner, ha affermato il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. Quotidiano.net - Segretario Tesoro Usa: “Trump pronto a negoziare sui dazi” Leggi su Quotidiano.net Whashington, 7 aprile 2025 – IldelScott Bessent, che insieme a Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, è stato incaricato delle negoziazioni suicon il Giappone, ha dichiarato che Donald. Lo riporta il New York Times. Bessent ha detto di aver suggerito ai Paesi colpiti di "mantenere la calma". Non solo. “A un certo punto, il presidentesarà". I commenti contraddicono un'intervista di questa mattina di Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca. Bessent: “punto di partenza per” Gli Stati Uniti hanno imposto il livello massimo disulle merci importate, ma le autorità sperano di ridurlo attraverso negoziati con i partner, ha affermato ilalstatunitense Scott Bessent.

