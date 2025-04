Segni d’apertura dalla Corea del Nord | ieri la prima Maratona internazionale dal 2019

Un (piccolo) passo alla volta, la Corea del Nord sembra voler aprirsi nuovamente al mondo esterno, dopo le chiusure estreme in tempo di Covid. Domenica 6 aprile, infatti, la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha ospitato la prima Maratona di Pyongyang dal 2019, una delle rarissime occasioni in cui persone straniere possono interagire con gli autoctoni e visitare la blindatissima capitale. Alla competizione hanno partecipato all'incirca cinquecento persone, tra le quali più di duecento provenienti da altri Paesi. La gara prevedeva la classica corsa da quarantadue chilometri, la mezza Maratona da ventuno chilometri, una corsa da dieci chilometri e una da cinque. A stabilire il percorso è il governo NordCoreano; l'itinerario costeggia i principali monumenti della città, fra cui l'arco di trionfo in onore di Kim Il Sung, il nonno di Kim Jong Un e fondatore della Repubblica.

