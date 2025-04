Oasport.it - Seconda giornata ATP Montecarlo. Medvedev-Khachanov è il match clou. In campo Berrettini, Musetti e Fognini

Le tre partite di primo turno disputate ieri sono state solamente un gustoso aperitivo. Il torneo ATP dientra nel vivo con il corposo menu delladi gare: in programma undici, un’autentica scorpacciata di tennis sul rosso.Ad aprire il programma delRanieri III sarà Stan Wawrinka, quarantenne impegnato a vivere gli ultimi sli di una carriera formidabile. La wild card elvetica affronta l’impegnativo teesame Alejandro Tabilo, tennista cileno che sul rosso sembra a suo agio.Debutto nel torneo contro il qualificato cinese Yunchaokete Bu per Lorenzo. Il giocatore italiano è reduci dagli ottavi del Master 1000 di Miami e cerca sulla terra la spinta necessaria a mettere nel mirino la Top 10. Nell’unico precedente tra i due giocatori Bu ha vinto in due set, 6-2 6-4 il punteggio, nei sedicesimi dell’ultima edizione dell’ATP di Pechino.