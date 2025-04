Seconda Categoria Nei Gironi C e D Le Torri Castelplanio e Loreto vicine al traguardo

Torri Castelplanio suda ma riesce sul finale a conquistare un punti d’oro in casa col pareggio di 3-3 impostogli dal Chiaravalle. L’esultanza finale dello scampato pericolo è stata ulteriormente confermata dalle notizie che sono giunte da Monte Roberto dove l’undici di Catalano si è imposto sul Cupramontana. .com - Seconda Categoria / Nei Gironi C e D Le Torri Castelplanio e Loreto vicine al traguardo Leggi su .com In quello F la Cingolana SF vince e riagguanta il Ripe San Ginesio con il Sarnano che segue ad un sol punto. Sabato prossimo il derbyssimo Villa Strada – Cingolana SFVALLESINA, 7 aprile 2025 – Giornata di scossoni e di conferme.Lo scossone è arrivato nel girone F dove la Cingolana SF vincendo in casa contro il Pioraco ha sfruttato la mezza battuta d’arresto del Ripe San Ginesio che ha pareggiato a Treia.Ora al comando si è ricomposta la coppia regina del girone che comunque dovrà star attenta agli assalti del Sarnano che segue ad un punto.Mister CatalanoNel Girone C Lesuda ma riesce sul finale a conquistare un punti d’oro in casa col pareggio di 3-3 impostogli dal Chiaravalle. L’esultanza finale dello scampato pericolo è stata ulteriormente confermata dalle notizie che sono giunte da Monte Roberto dove l’undici di Catalano si è imposto sul Cupramontana.

Seconda Categoria / Nei Gironi C e D Le Torri Castelplanio e Loreto vicine al traguardo. TEMPO REALE - I finali di Seconda categoria - 5-6 aprile. Scheda squadra Atletico Qmc. Calcio Seconda categoria: volano Sarroch, Cardedu, Furtei, Lulese. Seconda Categoria pugliese, i risultati e le classifiche delle gare di domenica 6 aprile. Scheda squadra San Giovanni Battista.

