Newsagent.it - Sebino: leader nella protezione dei Big Data dai rischi incendi al centro della crescita dei Data Center

Nel cuore dell’espansione del mercato deiin Italia, il Grupposi conferma come protagonistadei dati sensibili, cruciali per il funzionamento di servizi digitali, cloud e bigprogettazione, installazione e manutenzione di sistemi integrati per laanto, è il principale riferimento per la sicurezza deidi grandi dimensioni.Grazie alle capillari acquisizioni (RAF S.r.l., DBM S.r.l. e Idrotech S.r.l. concluse nel 2024 e di FPS nel 2025 per un totale di 8 milioni di euro),è in grado di gestire tutte le tecnologie anto a disposizione, dalla rilevazione allo spegnimento dall’utilizzo di sprinkler, sistemi a diluvio, water mist, schiuma, gas inerti Realizza così impianti tailor made per qualsiasi struttura, compresi idi maggiori dimensioni, garantendo l’utilizzotecnologia più adeguata.