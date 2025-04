Iodonna.it - Se lui si allontana, è vero che lo fa perché si sta innamorando?

Ci si frequenta, ci si piace molto, magari iniziano a entrare in gioco i sentimenti. Lui si stama si. Com’è possibile? E, prima di tutto, è possibile? Può succedere effettivamente che un uomo che propriosi sta coinvolgendo sentimentalmente si allontani. Se non addirittura “fugga a gambe levate”. Come mai succede? «Anche se facciamo tutti un po’ fatica a ritenere autentica una reazione di questo tipo, può succedere. Esistono diverse spiegazioni che aiutano a dar senso ad un simile comportamento; tuttavia, quasi tutte fanno riferimento ad un’insicurezza di fondo» spiega la dottoressa Giorgia Barretta, Psicologa di MioDottore. I litigi di coppia fanno bene? Sì, se sai gestirli bene nei primi tre minuti X Leggi anche › In coppia senza convivere: i pro e i contro di un nuovo modello di relazione Lui sisi sta? Colpa dell’insicurezzaSicuramente comportamento non “tradizionale”, la fuga davanti all’innamoramento può però accadere.