Se la Cina non annulla le contromisure La nuova minaccia di Trump

Trump continua a prendere di mira la Cina che ha annunciato dazi di ritorsione al 34% contro un'analoga misura annunciata nei giorni scorsi dal capo della Casa Bianca, minacciando un'escalation di tasse doganali. Se Pechino non ritirerà i suoi dazi entro martedì 8 aprile, ha chiarito Trump in un post su Truth, gli Stati Uniti «imporranno alla Cina tariffe aggiuntive del 50%, a partire dal 9 aprile». Sulla questione il presidente non ha fornito ulteriori dettagli. «Inoltre, tutti i colloqui con la Cina riguardanti le loro richieste di incontri con noi saranno terminati!», ha proseguito Trump, mentre «i negoziati con altri Paesi, che hanno anche richiesto incontri, inizieranno immediatamente».

Dazi, lunedì nero per mercati. Von der Leyen: "Contromisure proporzionate, ma pronti a negoziare" - Irlanda preoccupata per ritorsioni commerciali nei servizi hi-tech. A Dublino le principali sedi. Guerra commerciale, la risposta cinese: dazi al 34% sui prodotti Usa e denuncia al Wto. La Cina non ci sta e risponde ai dazi americani: «Annullare immediatamente le misure. Noi pronti ad intervenire». Ministero cinese del Commercio: adottare contromisure risolute per salvaguardare diritti e interessi. Von der Leyen: pronti a reagire ai dazi di Trump, ma anche a negoziare. Dazi, come rispondono i Paesi colpiti. Meloni annulla tutti gli impegni. Ne parlano su altre fonti

