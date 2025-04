Ilnapolista.it - Se Italiano batte il Napoli, confermerebbe a De Laurentiis che era l’uomo giusto per sostituire Spalletti

Questa sera scendono in campoe Bologna per una sfida al vertice che promette di essere una grande partita. Il Resto del Carlino la definisce “il crocevia per i posti che più contano della serie A”.“Un crocevia ancora più cruciale dopo la vittoria di ieri della Lazio sul campo dell’Atalanta:ndo ilscavalcherebbe Gasperini in attesa di sfidarlo tra sei giorni al Gewiss Stadium”. La partita vale molto anche per il: “Negli ultimi mesi ha viaggiato a un passo assai meno spedito ildi Conte (11 punti nelle ultime 8 partite) se non fosse che la frenata dell’Inter col Parma mette gli azzurri di Conte davanti alla ghiotta prospettiva, in caso di vittoria al Dall?Ara, di ridurre a un solo punto il distacco dalla capolista”.Leggi anche: A Bologna non si firma per il pareggio contro il, “ha tutte le carte in regola per tentare la grande impresa”punta are Conte e anche a far rimpiangere il suo nome are il(il Bologna al Dall’Ara non ci riesce dal 3-2 del 25 maggio 2019), rafforzerebbe anche in Aurelio Dela convinzione che puntare sul tecnico siciliano dopo la stagione pagina dello scudetto targato, sarebbe stata un’idea vincente”.