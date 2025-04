Scuole a Bologna verso l’occupazione anche dei licei Sabin e Righi

Bologna, 7 aprile 2025 – Non si ferma la primavera delle occupazioni nelle Scuole di Bologna. Questa mattina, al liceo Sabin, c'è stato un primo assembramento fuori dai cancelli, un'assemblea nel cortile interno durante le prime ore di lezione. "Ci è stato detto che per noi è impossibile mantenere l'occupazione senza l'aiuto di esterni, ma non è così, vogliamo dimostrare il contrario", hanno annunciato con il megafono gli studenti durante l'assemblea per decidere l'occupazione. Tra le ragioni dell'occupazione avanzate dai ragazzi, oltre alle critiche più generali al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, anche la cronica mancanza di spazi in quello che è uno dei licei pù richiesti della città. Acque agitate anche al liceo Righi dove, sempre questa mattina alle 8, il Collettivo degli studenti ha lanciato un'assemblea plenaria nella sede centrale di viale Pepoli.

