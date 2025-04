Scuola Vannini Uil Campania | Ad aprile nuovi tagli agli stipendi di docenti e personale ATA

tagli. In questi giorni, migliaia di docenti e personale ATA hanno scoperto una riduzione fino a 300 euro del proprio stipendio rispetto ai mesi precedenti. A denunciarlo è Roberta Vannini, segretaria regionale della UIL Scuola RUA Campania. “È uno schiaffo alla Scuola – afferma -. Non si può, in campagna elettorale, mettere al centro dei programmi l’istruzione e poi tagliare risorse a chi ogni giorno garantisce il funzionamento delle nostre scuole. Questo taglio è incomprensibile e inaccettabile”.Il taglio al cedolino, spiega la Uil, arriva nonostante l’annuncio della riduzione del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2024. “Promesse – incalza Vannini – che, ancora una volta, si sono scontrate con una realtà molto diversa: mentre si moltiplicano le incombenze, aumentano le responsabilità e vengono introdotte nuove figure professionali come quella dell’“operatore”, il personale scolastico si ritrova ancora una volta con lo stipendio decurtato”. Leggi su Ildenaro.it Dovevano arrivare aumenti, sono arrivati. In questi giorni, migliaia diATA hanno scoperto una riduzione fino a 300 euro del proprioo rispetto ai mesi precedenti. A denunciarlo è Roberta, segretaria regionale della UILRUA. “È uno schiaffo alla– afferma -. Non si può, in campagna elettorale, mettere al centro dei programmi l’istruzione e poiare risorse a chi ogni giorno garantisce il funzionamento delle nostre scuole. Questoo è incomprensibile e inaccettabile”.Ilo al cedolino, spiega la Uil, arriva nonostante l’annuncio della riduzione del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2024. “Promesse – incalza– che, ancora una volta, si sono scontrate con una realtà molto diversa: mentre si moltiplicano le incombenze, aumentano le responsabilità e vengono introdotte nuove figure professionali come quella dell’“operatore”, ilscolastico si ritrova ancora una volta con loo decurtato”.

Scuola, Vannini (Uil Campania): Ad aprile nuovi tagli agli stipendi di docenti e personale ATA. In Campania situazione al collasso per gli ATA, Vannini (Uil Scuola Rua): "Sovraccarico di lavoro e servizi ridotti, servono più collaboratori scolastici". Intervistiamo oggi la prof.ssa Roberta Vannini, segretaria regionale Campania del sindacato Uil Scuola Rua. Scuola, Vannini (UIL Campania): "Stipendio di un euro a un docente, vergognoso accanimento fiscale". VANNINI (UIL SCUOLA RUA CAMPANIA) CAMPANIA MAGLIA NERA PER ASSUNZIONI, SERVE PIANO STRAORDINARIO. Nelle scuole manca il personale Ata. Il punto con Roberta Vannini (Uil Scuola Rua Campania). Ne parlano su altre fonti

Intervistiamo oggi la prof.ssa Roberta Vannini, segretaria regionale Campania del sindacato Uil Scuola Rua - Intervistiamo oggi la prof.ssa Roberta Vannini sulla mobilità 25/26 e le novità del CCNI 25/28 che interessano i docenti. (informazionescuola.it)

Scuola: i sindacati denunciano la mancanza di assunzioni per il personale Ata - (msn.com)

Mobilità docenti 2025, la gestione degli allegati e non solo. Tutte le info utili. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) [VIDEO] - Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande degli utenti in diretta in collegamento ci sarà Roberta Vannini (Uil Scuola Rua). Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per ... (orizzontescuola.it)