La forma societaria dell’attività farmaceutica, la legislazione di riferimento, le opzioni per la riduzione del carico fiscale e per la tutela del patrimonio, la figura giuridica e la persona fisica del farmacista: di questo si è discusso sabato scorso, 5 aprile, a San, presso l’auditorium.

Chietitoday.it - “Scuola per farmacisti imprenditori”: un convegno a San Salvo per aggiornamenti e strategie fiscali

“Scuola per farmacisti imprenditori”: un convegno a San Salvo per aggiornamenti e strategie fiscali.

La sfida di Federfarma per “trasformare la farmacia in un nuovo mondo”: convegno annuale in Calabria.