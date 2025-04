Screening e prevenzione | la campagna contro l' obesità nelle farmacie veronesi

obesità. Non ignorarla, affrontiamola insieme" promossa da Cittadinanzattiva, una campagna nazionale gratuita di sensibilizzazione e prevenzione dell’obesità rivolta ai soggetti maggiorenni. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i cittadini e formare i. Veronasera.it - Screening e prevenzione: la campagna contro l'obesità nelle farmacie veronesi Leggi su Veronasera.it Federfarma è partner dell’iniziativa ". Non ignorarla, affrontiamola insieme" promossa da Cittadinanzattiva, unanazionale gratuita di sensibilizzazione edell’rivolta ai soggetti maggiorenni. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i cittadini e formare i.

Prevenzione sui luoghi di lavoro: al via la campagna di screening oncologici volontari e gratuiti. Prevenzione oncologica, al via la campagna di screening gratuiti di Ant. Campagna Nastro Rosa 2024: attive le prenotazioni per lo screening senologico gratuito. Screening gratuito per l’Epatite C. Tutti i punti screening aperti contro il cancro. Al via la campagna contro il tumore al seno: lo screening gratis a Milano. Ne parlano su altre fonti

Screening e prevenzione: la campagna contro l'obesità nelle farmacie veronesi - «Il passo dal sovrappeso all’obesità è spesso molto breve, ecco perché risulta determinante saperne riconoscere i segnali per cambiare tempestivamente rotta verso stili di vita corretti e salutari che ... (veronasera.it)

Schillaci, 'ci sono i fondi per lo screening del tumore al seno per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74' - "Il decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, ha autorizzato la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di ... (ansa.it)

Schillaci ha autorizzato nuovi fondi per rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno - Interrogazione presentata da Elisa Pirro (M5S) al question time del Senato, sull'ampliamento della fascia di età, dai 45 ai 74 anni per lo screening del tumore della mammella: 'A riprova della partico ... (fai.informazione.it)