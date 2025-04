Scotte tagli alle attese Piano per oltre 600 interventi in day surgery nelle strutture private

interventi, per esempio, su faringe e lingua, per riparare la frattura dei turbinati. Operazioni che si possono svolgere in day surgery (con dimissione nella giornata) per i quali migliaia di pazienti stanno aspettando il turno. Da lunghissimo tempo, complice anche il covid. Per tagliare le lunghissime liste alle Scotte, come nelle altre aziende sanitarie, il 24 marzo la giunta regionale ha messo a disposizione risorse per riassorbire le attese, acquistando anche prestazioni esterne al servizio sanitario toscano. Il policlinico universitario ha svolto un monitoraggio cercando di individuare le specialità dove le code erano più consistenti, con tanto di Piano per smaltirle. Lanazione.it - Scotte, tagli alle attese. Piano per oltre 600 interventi in day surgery nelle strutture private Leggi su Lanazione.it di Laura ValdesiSIENAPrendiamo un intervento di riparazione bilaterale di ernia inguinale indiretta. Oppure un’artroscopia alla spalla. O, ancora, la liberazione del tunnel carpale e l’amputazione di dita di un piede., per esempio, su faringe e lingua, per riparare la frattura dei turbinati. Operazioni che si possono svolgere in day(con dimissione nella giornata) per i quali migliaia di pazienti stanno aspettando il turno. Da lunghissimo tempo, complice anche il covid. Perare le lunghissime liste, comealtre aziende sanitarie, il 24 marzo la giunta regionale ha messo a disposizione risorse per riassorbire le, acquistando anche prestazioni esterne al servizio sanitario toscano. Il policlinico universitario ha svolto un monitoraggio cercando di individuare le specialità dove le code erano più consistenti, con tanto diper smaltirle.

