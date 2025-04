Scoppia la faida in casa Beckham | quando la famiglia perfetta si sgretola

famiglia, tra ex flirt, gelosie e silenzi imbarazzanti. I Beckham si separanoLa famiglia Beckham, sinonimo di lusso, bellezza e armonia, sembra essere finalmente pronta a sfoderare il suo lato meno glamour. A far vacillare la sua immagine patinata sono i due figli maggiori, Brooklyn e Romeo, che, a quanto pare, non si parlano più da mesi. Ma qual è il motivo di questa separazione in casa Beckham? Niente di meno che una donna: Kim Turnbull. Fidanzata di Romeo, ex flirt di Brooklyn. E sì, tutto quello che sembra troppo bello per essere vero, lo è davvero.Kim Turnbull: la regina dell’ombra che divide i fratelliNon c’è più pace tra i Beckham, e la causa sembra essere Kim Turnbull. Ma non è una semplice questione di gelosia tra fratelli. No, no. Qui si tratta di fiducia, o meglio, della mancanza di essa. 361magazine.com - Scoppia la faida in casa Beckham: quando la famiglia perfetta si sgretola Leggi su 361magazine.com Un’altra crisi in, tra ex flirt, gelosie e silenzi imbarazzanti. Isi separanoLa, sinonimo di lusso, bellezza e armonia, sembra essere finalmente pronta a sfoderare il suo lato meno glamour. A far vacillare la sua immagine patinata sono i due figli maggiori, Brooklyn e Romeo, che, a quanto pare, non si parlano più da mesi. Ma qual è il motivo di questa separazione in? Niente di meno che una donna: Kim Turnbull. Fidanzata di Romeo, ex flirt di Brooklyn. E sì, tutto quello che sembra troppo bello per essere vero, lo è davvero.Kim Turnbull: la regina dell’ombra che divide i fratelliNon c’è più pace tra i, e la causa sembra essere Kim Turnbull. Ma non è una semplice questione di gelosia tra fratelli. No, no. Qui si tratta di fiducia, o meglio, della mancanza di essa.

Scoppia la faida in casa Beckham: quando la famiglia perfetta si sgretola - Ma qual è il motivo di questa separazione in casa Beckham? Niente di meno che una ... Il compleanno di David: la festa che ha messo la parola fine La faida ha raggiunto il suo apice al compleanno di ... (361magazine.com)

Faida tra i fratelli Beckham: Romeo e Brooklyn non si parlano più (per colpa di una donna) - Nuovi problemi in casa per David e Victoria. Kim Turnbull, la nuova compagna Romeo, qualche anno fa ha avuto un flirt con il fratello (che non sarebbe risentito ma non approva la relazione) ... (corriere.it)