Scoperto il call center delle truffe agli anziani | chiesti 6 arresti

truffe ai danni di persone anziane. Gli indagati dovranno comparire dinanzi al gip Mauro D'Urso per l'interrogatorio preventivo fissato la prossima settimana.La truffa del finto carabiniereNel mirino. Casertanews.it - Scoperto il call center delle truffe agli anziani: chiesti 6 arresti Leggi su Casertanews.it La Procura di Verbania chiede l'arresto di 6 persone, tra cui un 44enne di Aversa, perai danni di persone anziane. Gli indagati dovranno comparire dinanzi al gip Mauro D'Urso per l'interrogatorio preventivo fissato la prossima settimana.La truffa del finto carabiniereNel mirino.

La truffa dei call center a Pozzuoli, anziani ingannati da ragazzini: sottratti soldi e gioielli. postale: bloccato giro di truffe su luce e gas. Nigeria: scoperto un centro di truffe online, centinaia di arresti. La truffa delle criptovalute, chiamate da un call center per proporre finti investimenti: 9 indagati. Truffa telefonica sui contratti di luce e gas, sgominata banda dei call center. Padova, due aziende in una rete di truffe telefoniche internazionali. La polizia scopre bottino di 9 milioni di euro. Ne parlano su altre fonti

Truffe Telefoniche e Intelligenza Artificiale: la parola da non dire mai - Uno degli elementi che stanno rendendo le truffe telefoniche sempre più pericolose e dai metodi insidiosi è l’intelligenza artificiale. Purtroppo cybercriminali e call center hanno scoperto i vantaggi ... (msn.com)

Call Center: attenzione alle truffe che corrono via telefono - Chiamano a qualsiasi ora e più volte al giorno, ora realizzano anche truffe spietate spacciandosi per consulenti: sono i nuovi Call Center. Una delle piaghe più diffuse in Italia sono le chiamate dei ... (telefonino.net)

Call Center: attenzione alla nuova truffa del sì - Si sta diffondendo una pericolosa truffa a opera di Call Center spregiudicati che sfruttano un solo sì per chiudere un contratto al telefono. Oramai le chiamate Call Center a scopo di marketing sono ... (telefonino.net)