Scooter contro il bus muore a 22 anni dopo un giorno di agonia

dopo lo schianto, era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove sabato sera è venuto a mancare lasciando nel dolore familiari e amici. “Siamo molto vicini alla famiglia – è il commento di Marco Marchetti, sindaco di Sant’Ippolito –, Giorgio si era da poco trasferito nel nostro comune, un paio di mesi fa circa. Tutta la comunità è rimasta molto colpita per l’accaduto”. A condurre i rilievi sull’incidente è stata la polizia locale. Dalle ricostruzioni effettuate sembra che lo Scooter su cui viaggiava il giovane, che il 13 di questo mese avrebbe compiuto 23 anni, abbia invaso la corsia di marcia opposta, finendo contro un pullman di linea che procedeva in senso contrario, in direzione monte-mare. Ilrestodelcarlino.it - Scooter contro il bus, muore a 22 anni dopo un giorno di agonia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sant’Ippolito (Pesaro-Urbino), 7 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta Giorgio Imperiale, il 22enne residente a Sant’Ippolito che, nel tardo pomeriggio di venerdì, è rimasto coinvolto in un tragico incidente lungo la strada Flaminia all’altezza di Tavernelle, a Colli al Metauro. Il giovane, subitolo schianto, era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove sabato sera è venuto a mancare lasciando nel dolore familiari e amici. “Siamo molto vicini alla famiglia – è il commento di Marco Marchetti, sindaco di Sant’Ippolito –, Giorgio si era da poco trasferito nel nostro comune, un paio di mesi fa circa. Tutta la comunità è rimasta molto colpita per l’accaduto”. A condurre i rilievi sull’incidente è stata la polizia locale. Dalle ricostruzioni effettuate sembra che losu cui viaggiava il giovane, che il 13 di questo mese avrebbe compiuto 23, abbia invaso la corsia di marcia opposta, finendoun pullman di linea che procedeva in senso contrario, in direzione monte-mare.

