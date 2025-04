Scontro tra un bus e un' auto | feriti lievi disagi al traffico

Scontro tra autobus e una autovettura in via Martiri della libertà. Il sinistro, le cui cause sono al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze dei sanitari, si è verificato poco dopo le 13:30. Grossi disagi al traffico, con il. Triesteprima.it - Scontro tra un bus e un'auto: feriti lievi, disagi al traffico Leggi su Triesteprima.it TRIESTE -trabus e unavettura in via Martiri della libertà. Il sinistro, le cui cause sono al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze dei sanitari, si è verificato poco dopo le 13:30. Grossial, con il.

