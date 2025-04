Scontro tra Fiat 600 e Mini Cooper ad Aprilia morto il 31enne Bruno Canella | il decesso in ospedale

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: trasportato con l'eliambulanza all'San Camillo di Roma, è deceduto dopo poche ore a causa della gravità delle ferite riportate.

Incidente in via Virgilio ad Aprilia, 31enne Bruno Canella (di Anzio) morto in ospedale.

Drammatico incidente stradale in provincia di Latina: perde la vita un giovane di 31 anni.

GRAVE INCIDENTE AD APRILIA: UNO DEI DUE FERITI TRASPORTATO IN ELIAMBULANZA.

Frontale a Campoverde, il 31enne di Anzio non ce l'ha fatta.

GRAVE INCIDENTE AD APRILIA, NON CE LA FA IL 31ENNE: DECEDUTO BRUNO CANELLA.

Torino, incidente all'incrocio con un'auto ribaltata sul marciapiede: un ferito | Le immagini.