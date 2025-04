Viterbotoday.it - Scontro tra auto, due carabinieri tra i tre feriti

Leggi su Viterbotoday.it

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 7 aprile, a Canepina. Per cause ancora in fase di accertamento, un'deie una Opel Corsa si sono scontrate in via 1920, una traversa di via Vallerano.Nell'impatto sono rimastisia i due militari a bordo dell'di servizio sia.