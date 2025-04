Abruzzo24ore.tv - Scontro politico in Abruzzo: D'Amico sfida Marsilio sulle proteste al Consiglio regionale

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Ildell'è stato recentemente teatro di manifestazioni che hanno suscitato un acceso dibattito. In risposta alle dichiarazioni del presidente Marco, che ha ipotizzato azioni legali contro i partecipanti alle, il consigliere Luciano D'ha assunto la piena responsabilità dell'accaduto.? D', in una lettera aperta, ha dichiarato: "Presidente, non perdere tempo a visionare i filmati per denunciare i cittadini abruzzesi che hanno manifestato in, ma denuncia me. La responsabilità è solo mia". Ha spiegato di aver invitato personalmente i cittadini presenti all'Emiciclo a entrare nell'Aula consiliare nella parte riservata al pubblico, sottolineando che ilè "casa loro".? Il consigliere ha evidenziato che la manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha ricordato di aver precedentemente facilitato l'ingresso di una scolaresca per una visita istituzionale.