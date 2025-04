Unlimitednews.it - Scontro frontale tra auto e camion, muore donna di 46 anni e la figlia è in gravi condizioni

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – È di un morto e un ferito inil bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 14.00 tra Inzago e Pozzuolo Martesana.Una vettura guidata in quel momento da unadi 46, originaria di Trucazzano, avrebbe perso improvvisamente il controllo schiantandosi frontalmente contro un mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta.Laè morta sul colpo mentre ladi sediciche viaggiava insieme a lei ha riportatoferiti ed è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Bergamo. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a soccorrere lae il passeggero e a mettere in sicurezza l’area. Illeso il conducente del mezzo pesante.-Foto vigili del Fuoco Milano-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo