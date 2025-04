Ilrestodelcarlino.it - Scontro all’incrocio nella notte. Una 17enne finisce a Torrette

Violentotra due auto, sei feriti: tre, tra cui una, finiscono all’ospedale di. L’incidente è avvenuto sabato intorno alle 22, tra via dell’Abbadia e via dell’Industria a Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Alfa Romeo 147 e un Maggiolino della Volkswagen si sono scontrati nei pressi dell’incrocio: una proveniva dalla Regina, l’altro dal ponticciolo di via dell’Abbadia. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivate sei ambulanze, di cui due medicalizzate, per soccorrere i feriti. Sei, complessivamente, le persone coinvolte in seguito al violento incidente. Tre di loro, una, una 40enne e un ragazzo di 18 anni, sono stati portati da una ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza Picena all’ospedale di Ancona, le due donne in codice rosso, il ragazzo in codice giallo.