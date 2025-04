Liberoquotidiano.it - Scontri e insulti: la piazza Pd è un disastro

Gli interventi, sul palco dellabolognese pro Ue al Nettuno, stanno volgendo al termine. Poco distante, in via Rizzoli, un vessillo blu con le stelle gialle va in fiamme. «Prendiamoci ladi Lepore», arringa poi la massa in via Bassi. I manifestanti puntano il cordone dei reparti mobili schierato a chiudere il passaggio verso il palazzo del Comune: provano a sfondarlo ma agli agenti rispondono a suon do manganellate. Sono i “bravi ragazzi” di Potere al Popolo, insieme agli universitari di Cambiare Rotta, ai soliti volti noti dei centri sociali e dei collettivi e al sindacato rosso Usb, che dopo il sit-in contro il riarmo inSan Francesco vogliono raggiungere in corteo l'adunata europeista organizzata dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e dalla collega di Firenze, Sara Funaro.