Sconfitta amara per la Polisportiva Galli.

Arezzo, 07 aprile 2025 – Laperde in volata e subisce l'aggancio al primo posto da parte di Basket Costa. Decisivi i liberi a 8" dalla fine di Osazuwa. Si deciderà così nell'ultimo turno chi chiuderà in vetta la stagione regolare. Botta e risposta tra Motta e Cruz ad aprire la contesa di gioco. Si sbloccano anche Faustini e Rossini (9-6), ma è equilibrio totale in campo con Crowder e Osazuwa che impattano a quota 11. La numero sette continua a far male, scrivendo l'11-15 al decimo. Nel secondo periodo sono Mioni e Amatori a ricucire il passivo, pareggiando sul 19-19 E' il momento migliore per la formazione di coach Garcia, che sorpassa con Faustini (25-22) e allunga in chiusura di quarto, con Lazzaro e Rossini a firmare il 32-24. 36-36 positiva Lazzaro ridà ossigeno alle compagne (40-36), ma Motta e Osazuwa si replicano immediatamente per il 43-42.