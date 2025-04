Scommesse truccate sul tennis le tariffe per perdere un solo punto | offrono 4000 euro al giocatore

tennis professionistico, più è facile per gli scommettitori - spesso si tratta di veri e propri gruppi criminali - avvicinare e convincere i giocatori a truccare le partite: "Se ti offrono 3000 o 4000 euro per perdere un punto e ancora di più per perdere un set.", dice il direttore di un torneo. Leggi su Fanpage.it Più in basso si scende nelprofessionistico, più è facile per gli scommettitori - spesso si tratta di veri e propri gruppi criminali - avvicinare e convincere i giocatori a truccare le partite: "Se ti3000 operune ancora di più perun set.", dice il direttore di un torneo.

