Iltempo.it - Scivolone di Littizzetto, raffica di insulti a Musk: "amnesia" da Fazio

Leggi su Iltempo.it

Neanche a dirlo, il destinatario della "letterina" di Luciananella puntata di domenica 6 aprile di Che tempo che fa, sul Nove, è Elon, proprietario di Tesla, X e SPace X, nonché Doge del presidente Donald Trump, tra l'altro intervenuto il giorno prima in videocollegamento al congresso della Lega. "Carocaro. Mascara. Intanto mi presento: sono Luciana, sono europea ma non ho mai rubato niente. Mai mai. Una volta per sbaglio dalla pettinatrice ho preso un ombrello che non era mio ma l'ho subito restituito. Ti scrivo questa lettera con la tenerezza con cui si guarda un razzo dei tuoi che decolla. e poi esplode. So che hai l'intenzione di lasciare l'amministrazione Trump. E io umilmente ti dico: Vai, Mask. Vai a. cercare nuove fortune in giro per il mondo. Sarebbe un piccolo passo indietro per te ma un grande sospiro di sollievo per l'umanità".