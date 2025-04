Scippata della borsetta mentre cammina per le vie del centro | 87enne finisce in ospedale

Ottantasettenne canicattinese finisce al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo da dove i medici, mantenendo la prognosi riservata, ne dispongono il ricovero. L'anziana è caduta pesantemente sul selciato a causa di uno scippo, messo a segno da due balordi in sella ad un ciclomotore.

