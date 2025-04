Sciopero dei bus in arrivo | orari e servizi garantiti

Sciopero serale degli autobus proclamato dalla segreteria del sindacato Orsa Tpl Genova a cavallo tra sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:30 e le 2:30: "Per sensibilizzare l’amministrazione sull’uso di autobus. Genovatoday.it - Sciopero dei bus in arrivo: orari e servizi garantiti Leggi su Genovatoday.it Amt ha comunicato le modalità delloserale degli autobus proclamato dalla segreteria del sindacato Orsa Tpl Genova a cavallo tra sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, nella fasciaa compresa tra le ore 22:30 e le 2:30: "Per sensibilizzare l’amministrazione sull’uso di autobus.

